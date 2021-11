Comment choisir un pc gaming ?

Pour jouer sur PC dans de bonnes conditions, vous aurez besoin d’un PC équipé de pièces performantes et durables ce qui permettra de faire tourner les jeux les plus récents et les plus exigeants.

Autant que possible, certaines caractéristiques devront être privilégiées lors du choix de cet ordinateur. Voici quelques conseils pour choisir un pc gaming.

Le processeur

Le CPU ou processeur est une composante importante du système de l’ordinateur. Il est chargé d’exécuter des programmes informatiques. En langage simple, il est le cerveau de l’ordinateur. Les performances (fluidité, rapidité) de vos jeux dépendront en partie de cette composante.

Pour un PC gamer, plus le processeur est performant mieux c’est ! Pour réussir à bien faire fonctionner vos jeux, vous aurez besoin d’un processeur puissant. Le meilleur pc portable gamer doit être équipé au minimum d’un processeur multicœurs et il doit embarquer au minimum 8 Go de mémoire vive, Evidemment, si vous avez les moyens ne lésiner par sur la quantité de RAM et optez directement pour 16 Go de mémoire ou plus… Pour du gaming ça ne sera pas du luxe…

La carte mère

Elle est le centre névralgique de l’ordinateur. Si l’on peut considérer le CPU comme le cerveau de l’ordinateur, alors la carte mère devrait être le système nerveux. Plusieurs points sont importants pour bien choisir la carte mère de votre pc gaming.

Si possible choisissez une carte mère récente et évolutive ce qui vous permettra de changer de processeur pour un modèle plus puissant d’ici quelques mois si le cœur vous en en dit.

Regardez également le nombre d’emplacements disponibles sur la carte mère que ce soit au niveau des slots de RAM ou au niveau des emplacements PCI Express. Le nombre de ports SATA, M.2 et USB est également à prendre en considération.

Plus il y a d’emplacements et de ports disponibles mieux c’est fait : vous pourrez ainsi ajouter aisément plus de mémoire si la quantité initiale n’est pas suffisante, ou vous pourrez remplacer votre disque dur ou SSD SATA par un modèle M.2. NVMe autrement plus performant.

L’espace de stockage

Avec le temps, les jeux deviennent de plus en plus gourmands et nécessitent un espace de stockage sans cesse plus important. Cela peut très vite devenir un casse-tête pour les joueurs qui disposent d’une grande bibliothèque de jeux Il est donc important de choisir un ordinateur qui dispose d’une capacité de stockage suffisante pour y installer vos jeux.

Plusieurs solutions s’offrent à vous en terme de stockage. La première solution, la plue connue et la plus répandue est le disque dur. Il permet d’offrir un espace conséquent pour un prix abordable. Cependant, il peut parfois être lent pour la lecture des fichiers et le chargement des jeux.

C’est pourquoi, si vous comptez investir dans un bon PC gaming il est plutôt recommandé d’utiliser un SSD comme unité de stockage. Soit un modèle de 2,5 pouces dont les tarifs sont plus que corrects à l’heure actuelle soit un modèle M.2. NVMe, un peu plus cher, mais dont le niveau de performances est sans commune mesure avec les meilleurs SSD 2,5 pouces. Et face aux disques durs n’en parlons même pas…

Le SSD offre l’avantage d’être rapide tant pour la lecture des fichiers que pour le chargement des jeux. Les PC équipés d’un SSD offrent un temps de chargement réduit au lancement de Windows et cela se ressent égalemment lors du chargement des jeux, notamment ceux qui utilisent beaucoup de textures.

La carte graphique

La carte graphique est un point très important à prendre en compte lors de l’achat d’un PC gaming. C’est elle qui se charge de l’affichage des informations sur l’écran. Elle doit être suffsamment performante pour pouvoir lancer les derniers jeux du moment. Ses caractéristiques techniques doivent toutefois être proporitionnées aux caractéristiques de votre moniteur.

Les deux principaux fabricants, AMD et NVIDIA, proposent différentes gammes de cartes graphiques, allant de l’entrée de gamme (à 200€ environ) au très haut de gamme dont les tarifs dépassent largement les 1000€ en cette période de pénurie de composants et de livraison au compte goutte. (Pas) merci les scalpers.

L’écran

L’écran est également l’une des composantes principales d’un bon PC gaming. Les tarifs varient du simple au double d’un modèle à l’autre mais les caractéristiques techniques varient, elles aussi, considérablement d’un modèle à l’autre.

Plusieurs critères sont par conséquent à prendre en compte lors de l’achat d’un moniteur gaming : la taille de l’écran bien sûr, le type de dalle, mais aussi la définition de l’écran, le temps de réponse ou encore le taux de rafraîchissement du moniteur.

Le type de technologie supportée (HDR, G-Sync, Adaptive Sync, FreeSync, Full HD ou 4K?, écran incurvé ou non ?) dépendra aussi de vos exigences et bien évidemment de votre budget.