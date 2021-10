Concours Toshiba – Bhmag : voilà les résultats du jeu !

Durant toute la semaine dernière un concours pour les 21 ans de Bhmag était organisé en partenariat avec Toshiba. Ce concours a pris fin samedi soir à minuit. Il est maintenant temps de révéler qui sont les heureux gagnants.

Rappelons tout d’abord que 2 disques durs Toshiba Canvio Premium ainsi que 5 clés usb aux couleurs de Bhmag étaient mis en jeu.

Pour participer au concours, il fallait répondre correctement à la question suivante : « Quel est le nom du disque dur Toshiba optimisé pour les NAS ? » La bonne réponse était simple à trouver. Il fallait en effet répondre « N300 » comme indiqué ici sur le site de Toshiba.

La totalité des participants a trouvé la bonne réponse. Pour les départager, un tirage au sort (via random) a été effectué et celui-ci a designé « LittleMen51 » pour le 1er prix, « Alexandre Gorgorgueu » pour le second prix, « François GRAND » pour le 3ème, « Djboy » pour le 4ème et enfin « Florent » pour le 5ème.

Résultats du jeu :

1er prix : LittleMen51 remporte un disque dur portable Toshiba Canvio Premium de 2 To + une clé usb Bhmag

Comme d’habitude, les gagnants seront contactés dans la journée afin d’obtenir leur adresse pour leur envoyer le lot. Félicitations à eux !

Merci à tout ceux qui ont participé à ce concours. Un grand merci aussi à Toshiba pour les deux disques durs Canvio Premium.

Si vous n’avez pas gagné cette fois ci, rassurez-vous d’autres concours sont prévus pour l’anniversaire du site. Vous pourrez à nouveau tenter votre chance très prochainement. D’ailleurs, mon petit doigt me dit que ça va être très très bientôt. ;)