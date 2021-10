Seagate propose l’IronWolf 525 : un SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 destiné aux NAS

De nouveaux SSD viennent de faire leur apparition sur le site de Seagate. Il s’agit des IronWolf 525 : ce sont des SSD M.2. NVMe destinés à équiper un NAS. Ce n’est pas la première fois que le constructeur propose des SSD de ce type.

En effet, il a déjà annoncé par le passé les IronWolf 510 ainsi que les IronWfolf 125 et 125 Pro. Mais c’est la pemière fois que Seagate propose des SSD IronWolf dotés d’une interface PCI Express 4.0.

Plus performants et plus endurants, les IronWolf 525 proposent des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.400 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 760K et 700K iOPs en lecture – écriture 4K.

Les IronWolf 525 sont des SSD M.2. au format 2280. Ils disposent d’une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe 1.3. Ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC et ils sont proposés en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

IronWolf 525 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture (420K – 630K iOPs 4K)

5.000 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture (420K – 630K iOPs 4K) IronWolf 525 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (760K – 700K iOPs 4K)

5.000 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (760K – 700K iOPs 4K) IronWolf 525 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (740K – 700K iOPs 4K)

Les SSD de la gamme IronWolf 525 sont couverts par une garantie de 5 ans. Ils sont annoncés avec un MTBF de 1,8 millions d’heures. Ils offrent une endurance 700 To par an (pour le modèle 500Go), 1400 To par an (modèle 1 To) et 2800 to par an (modèle 2 To)

A noter qu’il sont fournis avec un service de récupération de données qui est valable durant 3 ans.

Les Seagate IronWolf 525 de 500 Go, 1 To et 2 To sont déjà référencés sur Amazon.fr qui les propose à respectivement 129,99€, 228,99€ et 403,99€.