Des SSD M.2. NVMe spécialement adaptés pour les NAS chez Seagate : les IronWolf 510

Seagate propose à présent des SSD optimisés tout spécialement pour une utilisation au sein des NAS. Il s’agit des IronWolf 510 : des SSD qui sont annoncés comme particulièrement endurants. Ils sont en effet prévus pour fonctionner H24 et 7 jours sur 7 et ils offrent un MTBF de 1,8 millions d’heures.

Les Seagate IronWolf 510 sont des SSD au format M.2. (2280) qui exploitent une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Ils existent en quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1,92 To.

Évidemment pour profiter pleinement de ce SSD et pouvoir l’installer dans votre NAS il faut disposer d’un appareil récent qui supporte les SSD à ce format. Vous trouverez la liste des appareils compatibles sur cette page du constructeur.

Les IronWolf 510 sont couverts par une garantie constructeur de 5 ans. Ils disposent en outre d’un service de récupération de données inclus pendant deux ans.

Voici les débits proposés par chaque modèle :

– IronWolf 510 240 Go : 2.450 Mo/s en lecture, 290 Mo/s en écriture (100K/12K)

– IronWolf 510 480 Go : 2.650 Mo/s en lecture, 600 Mo/s en écriture (193K/20K)

– IronWolf 510 960 Go : 3.150 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (345K/28K)

– IronWolf 510 1,92 Go : 3.150 Mo/s en lecture, 850 Mo/s en écriture (270K/25K)

Au niveau des tarifs, les IronWolf 510 sont annoncés au prix de 114€ en version 240 Go, 159€ en version 480 Go, 319€ en version 960 Go et il faudra débourser 519€ pour le modèle de 1,92 To.