Coronavirus : Pour réduire les besoins en bande passante, Netflix et Youtube vont réduire la définition par défaut de leurs vidéos

En cette période de pandémie, les utilisateurs d’Internet sont extrêmement nombreux à se connecter au réseau des réseaux que ce soit dans le cadre du télétravail ou du divertissement. Ces jours ci la bande passante est lourdement sollicitée.

Par conséquent pour ménager les réseaux, les plateformes de streaming Netflix et Youtube ont été mises à contribution. L’Union Européenne et le Gouvernement leur ont demandé de prendre des mesure pour réduire leur consommation de bande passante et ainsi éviter que des soucis ne surviennent en cette période trouble.

Dorénavant et ce pour une durée d’un mois, par défaut Netflix et Youtube ne diffuseront plus leur contenu dans la qualité maximale disponible pour l’utilisateur (1080p ou 4K) mais dans une qualité fixée automatiquement à 480p. Les utilisateurs peuvent néanmoins réajuster la qualité à leur convenance s’ils le souhaitent mais par solidarité avec les autres utilisateurs il vaut mieux laisser la définition par défaut.

Vous l’aurez compris, le but de la manoeuvre est de désengorger les tuyaux et de permettre à tout à chacun de profiter pleinement d’Intenet. En procédant ainsi, Netflix estime pouvoir réduire sa bande passante de près de 25%.

MAJ : Amazon a décidé également de réduire la voilure de son service Prime Vidéo. Et il y a fort à parier que d’autres services suivent le mouvement d’ici peu…