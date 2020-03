Coronavirus : Quand Playmobil vous aide à expliquer le virus et la situation à vos enfants…

Si vos enfants s’inquiètent en ce moment à propos du Coronavirus et vous posent mille et une question auxquelles il est parfois difficile de répondre… Du style : “Papa, c’est quoi ce virus ?”, “Pourquoi il faut rester confiner à la maison ?”, “Pourquoi on ne voit plus la famille ni les copains ?”, “Pourquoi il n’y a plus l’école en ce moment ?”, “Pourquoi on ne peut plus aller se promener ?”, “Pourquoi il faut se laver les mains ?” etc…

Voilà une petite vidéo explicative qui a été réalisée par Playmobil. La vidéo est assez bien faite et répond à beaucoup de questions de façon plutôt ludique.