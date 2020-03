Démontage : la prochaine console Microsoft Xbox Series X mise en pièces par Digital Foundry

On connaît les caractéristiques complètes de la future console Xbox Series X de Microsoft depuis une dizaine de jours. Vu les spécifications annoncées, la machine sera particulièrement puissante. En effet, elle embarquera un processeur AMD Zen 2 (huit coeurs) fonctionnant à 3,8 GHz (3,5 GHz sans SMT), un GPU RDNA2 cadencé à 1,82 GHz délivrant 12 TFLOPS, 16 Go de RAM GDDR6, un SSD NVMe de 1 To, un lecteur Blu-ray compatible 4K Ultra HD.

Afin d’en savoir plus au sujet de cette nouvelle console, Digital Foundry a publié une vidéo sur Youtube dans laquelle on peut voir la Xbox Series X complètement démontée. On peut y découvrir un par un les composants de la machine et le fonctionnement des SSD (Seagate) qui se présentent sous forme de cartouche.