Démontage : iFixit désosse l’iPad Pro 2020 et lui décerne la note de 3 sur 10

Dévoilé et disponible depuis quelques jours, l’iPad Pro 2020 vient de passer entre les mains d’iFixit qui a pris un malin plaisir à démonter la nouvelle tablette d’Apple. L’ardoise a été démontée pièces par pièces. Et au final iFixit lui a décerné une note de réparabilité de seulement 3 sur 10 (comme c’était le cas également de la génération précédente). En cause : l’usage abusif de colle pour assembler la tablette, et les hauts parleurs scellés au châssis.

La vidéo du démontage :