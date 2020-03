Pour cause de Coronavirus, la WWDC 2020 sera exclusivement une conférence 100% en ligne

Habituellement, la conférence WWDC d’Apple se déroule au mois de juin et elle permet de mettre en contact de nombreux développeurs de par le monde. C’est également l’occasion pour Apple de présenter des nouveautés matérielles et logicielles.

Mais cette année l’événement n’aura pas lieu, du moins dans sa forme habituelle, puisqu’en lieu et place d’une conférence physique, la firme de Cupertino va organiser une conférence 100% en ligne. La traditionnelle keynote d’Apple sera en effet présentée exclusivement en ligne et les différents ateliers et conférences annexes également.

Cette décision est bien évidemment liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19 qui sévit en ce moment et qui a déjà engendrée l’annulation de nombreux événements en France et partout dans le monde.