D’après une étude les smartphones Samsung dominent le marché en France

Les smartphones de marque Samsung semblent particulièrement plébiscités par les français si l’on en croit une étude réalisée par Statista dans l’hexagone.

En effet, selon cette étude : sur les 12.546 personnes interrogées 36% d’entre elles affirment posséder un smartphone de la marque coréenne tandis que 24% possèdent un Apple iPhone, 16% un terminal Xiaomi, 7% un modèle Huawei, 3% possèdent un WIKO et les 3 autres % un modèle de chez SONY. Les 12% restants possèdent un smartphone d’une autre marque.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, les fabricants chinois tirent de plus en plus leur épingle du jeu. Si Samsung est un peu en recul (-3 points) le fabricant Xiaomi a progressé de 7 points par rapport à l’année 2018. De son côté Huawei a progressé de 6 points et WIKO de 3 points.

Petit à petit les “petites marques chinoises” gagnent du terrain sur la concurrence et viennent grapiller des parts de marché aux géants qui dominent ce secteur en proposant des smartphones de plus en plus performants et de plus en plus accessibles.