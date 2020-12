Deux jeux gratuits sur l’Epic Games Store : Pillars of Eternity et Tyranny

Bonne nouvelle pour les gamers, deux jeux sont gratuits en ce moment sur l’Epic Games Store : Pillars of Eternity Definitive Edition et Tyranny Gold Edition. Vous pouvez les télécharger gratuitement tous les deux jusqu’au jeudi 17 décembre à 17 heures.

– Pillars of Eternity Definitive Edition

“Faites l’expérience du jeu qui a redynamisé le genre du RPG classique avec ce pack complet et définitif qui inclut toutes les extensions, bonus et mises à jour et contient le meilleur de Pillars of Eternity”

– Tyranny Gold Edition

“Découvrez un jeu de rôle scénarisé dans lequel chacun de vos choix a des conséquences. Tyranny – Gold Edition englobe l’ensemble des extensions et contenus téléchargeables de Tyranny”