Deux nouveaux NAS pour les PME chez Synology : les RackStation RS1221+ et RS1221RP+

« Les unités RS1221+ et RP+ sont pensées pour le secteur des petites entreprises et nous insistons bien sur le mot ‘petit’ » déclare Michael Wang, chef de produit chez Synology. « Non seulement ces unités représentent un véritable bond en avant en ce qui concerne les performances, mais elles le font avec une profondeur tout à fait modeste pour des unités 2U de cette catégorie. Et pour les entreprises qui recherchent encore plus de disponibilité, la version RP+ est équipée de deux blocs d’alimentation qui assurent redondance et fiabilité. »

Les modèles RS1221+ et RS1221RP+ sont les premières unités de la série RackStation conçues autour du processeur AMD Ryzen V1500B. Par rapport à leur prédécesseur1, ils offrent des performances de calcul 3,6 fois supérieures2, 3,8 fois plus d’IOPS en lecture aléatoire à 108 K et des performances 2,3 fois plus élevées en écriture séquentielle à 1 147 Mo/s. Tout cela se traduit par l’accélération des performances relatives aux tâches de gestion et de sauvegarde des données, et permet aux entreprises d’évoluer en intégrant un plus grand nombre de services et d’utilisateurs simultanés tout en conservant un rendement très performant.