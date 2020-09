La distribution d’émulation retrogaming Batocera est disponible en version 5.27

Voilà la liste complète des nouveautés de Batocera 5.27

– add: Retroflag NESPi 4 case support

– add: wifi hidden SSID support

– add: Khadas VIM3 support (see https://wiki.batocera.org/devices#khadas_vim3 for details)

– add: Allwinner h5 support (Tritium-H5) from Librecomputer

– add: odroid n2+ support (including overclocking up to 2400 and fan)

– add: libretro-quasi88 (NEC PC-8800)

– add: cannonball (outrun engine)

– add: libretro-scummvm core (working)

– add: batocera-record (on x86*) to record video of batocera from command line

– add: filesystem compression (btrfs option in batocera.conf)

– add: game manuals scrapping / rendering

– add: batocera manual

– add: Batocera content downloader (with ‘pacman’ package manager)

– add: New UI for installing/removing themes, bezels, free content

– add: new options for upscaling when emulators support it (PSX, Dreamcast, DS, Gamecube, Wii…)

– add: system manufacturers bar

– add: flags for games locales

– add: support for RTL languages (arabic translation)

– add: multi-thread support for ScreenScraper

– add: oc_FR language

– add: Vulkan support

– add: technical stats and info on SSH login

– add: resolution configuration by system/game for many boards

– add: rpi4 saturn support

– add: n2 gamecube support

– add: new batocera-splash modes (see batocera.conf)

– fix: theBezelProject default bezel now correctly installed

– fix: audio in video snaps (rockpro64)

– fix: volume slider in ES (rockpro64)

– fix: bezels resizing for ultrawide screens

– fix: wifi connection

– fix: RetroAchievements window (data scraping, fix for small screens)

– fix: remove .zip support for CD-based systems

– fix: odroid n2 owners should reburn completly the image to get better performances (overclocking)

– bump: Intel Iris driver

– bump: RPi3 and RPi4 kms video driver

– bump: RetroArch 1.9.0 along with libretro emulators

– bump: Yabasanshiro to 3.4.2

– bump: PPSSPP to 1.10.3

– bump: Dolphin to 5.0-12257

– bump: MAME to 0.223

– bump: linapple

– bump: citra-emu

– bump: Kodi 18.8

– bump: nvidia-driver (450.66)