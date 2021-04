Epic Games continue de nous gâter en offrant un nouveau titre cette semaine. Le jeu “3 out of 10 Season Two” est en effet disponible gratuitement depuis hier sur l’Epic Games Stores. Vous avez jusqu’au 15 avril à 17 heures pour le récupérer gratis. Le jeu est disponible sur cette page.

Les Shovelworks Studios feront-ils un jour un jeu qui mérite mieux que 3 sur 10 ? La saga de «3 out of 10 » se poursuit avec d’autres frasques et mésaventures des pires développeurs de jeux au monde. Des superpouvoirs caféinés, des IA conscientes et des studios de jeux concurrents font tous obstacle aux Shovelworks Studios qui s’efforcent de créer un jeu qui mérite enfin plus qu’un 3 sur 10. Vont-ils enfin y parvenir durant cette saison ?