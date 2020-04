Et si le nouvel iPhone SE sortait finalement aujourd’hui ?

D’après le site 9to5Mac généralement bien informé, le prochain iPhone d’entrée de gamme que l’on connaît pour l’instant sous le nom d’iPhone SE 2 ou d’iPhone 9 pourrait être dévoilé plus tôt que prévu. En effet, l’appareil porterait finalement le nom d’iPhone SE et devrait être annoncé aujourd’hui sur l’Apple Store.

Le terminal serait disponible en trois coloris : noir, blanc et rouge ainsi qu’en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. A noter que des protections seraient également annoncées pour ce nouvel appareil : il y aurait des coques en caoutchouc (noires ou blanches) et des coques en cuir (rouge, noir et bleu).

Pour rappel, ce nouveau smarrphone d’entrée de gamme devrait reprendre le design et la taille d’écran (4,7 pouces) de l’iPhone 8 (qui est en fin de vie et qu’il va remplacer) mais intégrer aussi des composants plus récents issus de l’iPhone 11, notamment son processeur A13.

Le prix de l’iPhone SE (de seconde génération) devrait démarrer à partir de 399 dollars.