French Days : un forfait 4G en édition limitée chez CDiscount Mobile avec 200 Go de DATA pour 9,99€/mois

CDiscount Mobile dégaine un forfait mobile en édition limitée à l’occasion des French Days. Ce nouveau forfait devrait intéresser les utilisateurs nomades qui consomment régulièrement une grande quantité de DATA lors de leurs déplacements, que ce soit pour jouer en ligne, regarder des vidéos en streaming ou écouter de la musique…

Le nouveau forfait de CDiscount ne fait pas dans la demi mesure puisqu’il inclut pas moins de 200 Go de DATA, une quantié de données astronomique qui devrait satisfaire pour n’importe quel usage…

En plus de 200 Go de DATA, l’offre de CDiscount Mobile comprend également les appels illimités, les SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de DATA supplémentaires valables en Europe et dans les DOM.

Le tout est annoncé à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Passé ce délai, le tarif passera à 24,99€ par mois. A noter que la carte SIM est facturée 10€.

Ce forfait en série limitée est valable jusqu’au 28 septembre 2020 inclus.