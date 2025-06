Deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit de DEATHLOOP et Ogu et la Forêt secrète que vous pouvez télécharger gratis respectivement ici et là.

Deux jeux gratuits à récupérer : DEATHLOOP et Ogu et la Forêt Secrète

DEATHLOOP

DEATHLOOP est un jeu de tir à la première personne nouvelle génération d’Arkane Lyon, le studio acclamé à l’origine de Dishonored. Dans DEATHLOOP, deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité.

Ogu et la Forêt secrète

Ogu et la Forêt secrète » est un jeu d’aventure en 2D créé par quatre personnes avec des personnages dessinés à la main et des puzzles variés. Liez-vous d’amitié avec des personnages pleins d’entrain et battez d’étranges créatures pour percer le mystère d’un monde charmant.