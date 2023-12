Fidèle à son habitude, l’Epic Games Store offre de nouveaux jeux durant une semaine. Et cette semaine on a droit aux titres suivants : GigaBash et Predecessor.

Fidèle à son habitude, l’Epic Games Store offre de nouveaux jeux durant une semaine. Et cette semaine on a droit aux titres suivants : GigaBash et Predecessor. Deux jeux d’action plutôt intéressants que vous pourrez télécharger gratis jusqu’au jeudi 13 décembre sur cette page et celle-ci.

GigaBash

GigaBash mélange le chaos et la créativité de titres comme Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate et War of the Monsters avec les dimensions ahurissantes des films de kaijū classiques.

Incarnez un titan déchaîné ou un mecha chasseur de titans. Fendez les cieux en invoquant la foudre, utilisez des tours radio comme des matraques ou transformez un quartier entier (ainsi que vos ennemis) en boule de neige géante. Si vous faites suffisamment de dégâts, vous pourrez prendre votre forme ultime en devenant un classe S terrifiant.

Predecessor

Predecessor est un jeu d’action effréné qui allie les caractéristiques d’un MOBA et d’un FPS pour vous placer au cœur d’un combat offrant des choix stratégiques, le contrôle à la troisième personne et une expérience immersive.

Avec plus de 30 héros parmi lesquels choisir et de nouveaux qui ne cessent de débarquer, vous trouverez forcément votre bonheur. Des nobles archers aux lutteurs robots, les héros de Predecessor viennent de tous horizons pour montrer leurs talents.