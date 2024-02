Décidémment c’est la période des jeux de bagnoles offerts !! Après FlatOut dispo gratuitement sur GOG depuis hier, c’est aujourd’hui au tour du titre Dakar Desert Rally d’être proposé gratuitement sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le récupérer gratis sur cette page. pendant une semaine.

Synopsis :

Dakar Desert Rally est la plus grande aventure de course de rallye tout-terrain jamais développée. Vivez les sensations de la plus grande course de rallye du monde grâce à la grande variété de motos, voitures, camions, quads et buggies sous licence.