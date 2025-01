Jeu gratuit du jour : Hell Let Loose

Aujourd’hui c’est le jeu Hell Let Loose qui est offert sur l’Epic Game Store. Le jeu est téléchargeable gratuitement sur cette page jusqu’à 17 heures, ensuite il redeviendra payant et sera remplacé par un autre jeu offert.

Synopsis :

Rejoignez le chaos de la guerre et participez aux batailles les plus emblématiques des fronts de l’Est et de l’Ouest, notamment Carentan, Omaha Beach, Stalingrad, Koursk et bien d’autres. Hell Let Loose vous plonge au cœur de l’action, où vous devrez vous battre à travers des champs, des ponts, des forêts, des villes et d’autres environnements déchirés par la guerre ! Des chars lourds domineront le champ de bataille et les chaînes d’approvisionnement cruciales alimenteront les lignes de front, vous êtes essentiel à cette guerre colossale et interarmes.