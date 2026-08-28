Les jeux Breathedge et Rival Stars Horse Racing sont offerts cette semaine

Actuellement, les jeux Breathedge et Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger gratis sur l’Epic Games Store.

Actuellement, les jeux Breathedge et Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger gratis sur l’Epic Games Store jusqu’au 3 septembre 2026. Rendez-vous respectivement ici et là.

Breathedge

Survivez dans l’espace ! Accompagné de votre poulet immortel, découvrez le mystère qui se cache derrière l’accident soudain de votre navette spatiale. Fabriquez des outils, pilotez des véhicules et contrôlez même des stations spatiales pour survivre et explorer les débris.

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition

Avec des chevaux d’un réalisme saisissant, un système d’élevage approfondi et une variété de modes de jeu passionnants, Rival Stars Horse Racing offre aux passionnés d’équitation l’expérience ultime de la course et du pilotage. Prenez les rênes et devenez une légende du monde équestre !