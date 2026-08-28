Les jeux Breathedge et Rival Stars Horse Racing sont offerts cette semaine

Actuellement, les jeux Breathedge et Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger gratis sur l’Epic Games Store.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Actuellement, les jeux Breathedge et Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition sont disponibles gratuitement. Vous pouvez les télécharger gratis sur l’Epic Games Store jusqu’au 3 septembre 2026. Rendez-vous respectivement ici et .

Breathedge

Survivez dans l’espace ! Accompagné de votre poulet immortel, découvrez le mystère qui se cache derrière l’accident soudain de votre navette spatiale. Fabriquez des outils, pilotez des véhicules et contrôlez même des stations spatiales pour survivre et explorer les débris.

Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition

Avec des chevaux d’un réalisme saisissant, un système d’élevage approfondi et une variété de modes de jeu passionnants, Rival Stars Horse Racing offre aux passionnés d’équitation l’expérience ultime de la course et du pilotage. Prenez les rênes et devenez une légende du monde équestre !

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Sebastien 20749 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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