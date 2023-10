La boutique en ligne des consoles Nintendo 3DS et Nintendo Wii U a définitivement fermé ses portes en mars 2023. Et apparement çà n’est pas prêt de s’arranger…

La boutique en ligne des consoles Nintendo 3DS et Nintendo Wii U a définitivement fermé ses portes en mars 2023. Depuis cette date, il n’est plus possible d’acheter des jeux dématérialisés pour l’une ou l’autre des machines. Et apparement çà n’est pas prêt de s’arranger pour ces deux consoles puisque Nintendo annonce désormais sur Twitter la fin des services en ligne.

Comprenez par là que les jeux en ligne et certaines fonctionnalités qui nécessitent une connexion à internet ne seront plus disponibles sur la Nintendo 3DS et la Wii U à partir d’avril 2024. D’après Nintendo : « Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données ».

Voilà le communiqué intégal qui a été publié sur le site officiel de Nintendo :

Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. À partir d’avril 2024, le jeu en ligne et d’autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS* et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. D’autres informations relatives aux badges [vignettes] obtenus dans Nintendo Badge Arcade pour décorer le menu HOME de la Nintendo 3DS sont disponibles ici. La date et le déroulement précis de la fin des services en ligne seront annoncés ultérieurement. Notez que si un événement rendant compliquée la continuité des services en ligne pour Nintendo 3DS et Wii U venait à se produire, nous pourrions être amenés à mettre fin à ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueuses et les joueurs d’avoir utilisé les services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant si longtemps et les prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

A noter que certaines fonctionnalités telles que Banque Pokemon reste toutefois active. De même, il reste possible de télécharger des mises à jour de firmware ou de rapatrier sur la console des jeux achetés au préalable sur l’eshop (du moins pour le moment…).