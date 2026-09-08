Profitez-en, le jeu Alone With You est offert sur l’Epic Games Store

Jusqu’au 10 septembre, le jeu Alone With You est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’aventure de science-fiction. Il est téléchargeable gratuitement sur cette page.

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Synopsis :

Vous êtes le dernier survivant d’une colonie spatiale condamnée et tentez de fuir la planète avant qu’elle ne s’effondre sur elle-même. Équipé d’un scanner, vous mettrez au jour des indices, résoudrez des énigmes et découvrirez le sort de plus de vingt-quatre colons ainsi que les secrets de leurs vies entremêlées.

Le jour, vous explorerez cet univers riche en détails avec l’aide de l’IA tourmentée de la colonie. Chaque nuit, vous passerez des moments privilégiés avec plusieurs compagnons holographiques, nouant des liens durables tout en approfondissant votre compréhension de la chute tragique de la colonie.