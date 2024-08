Un nouveau trailer pour Harry Potter : Champions de Quidditch

Après un premier trailer publié le mois dernier, Warner Bros vient mettre en ligne un nouveau trailer du jeu Harry Potter Champion de Quidditch.

Pour rappel, ce nouveau titre débarquera sur PC et consoles le 3 septembre 2024 en version numérique et il faudra patienter jusqu’au 8 novembre pour la version physique.

Dans un premier temps, le jeu sera disponible sur PC ainsi que sur les consoles Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 4 et Playstation 5. Et comme ce fut le cas pour Hogwart Legacy, la version Nintendo Switch arrivera un peu plus tard…

Voici le nouveau trailer :