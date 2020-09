Gigabyte AORUS FI25F : un moniteur 24″ Full HD pour les gamers (244 Hz, 0,4 ms, HDR, FreeSync)

Gigabyte ajoute une nouvelle corde à son arc ou plutôt devrais-je dire un nouveau modèle à sa gamme d’écrans gaming. Son nouveau bébé porte le nom de AORUS FI25F. C’est un moniteur qui dispose d’une dalle IPS d’une diagonale de 24,5″. Il offre la particularité de supporter une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz combiné à un temps de réponse de seulement 0,4 ms (mprt). Des caractéristiques que devraient apprécier les gamers.

Pour le reste des spécifications techniques, sachez que le moniteur FI25F d’AORUS supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Sa luminosité atteint 400 cd/m2, son taux de contraste : 1000:1 et ses angles de vision : 178/178°

L’appareil est certifié DisplayHDR 400 et il est compatible AMD FreeSync.

Sa connectique se compose de deux ports HDMI 2.0 et d’un DisplayPort 1.2. On trouve aussi une prise casque et deux ports USB 3.0.

A noter qu’un éclairage RGB prend place à l’arrière de l’écran. Celui-ci est personnalisable comme la plupart des produits AORUS à l’aide de l’application Fusion du consctruteur.

Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.