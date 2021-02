HP achète la marque d’accessoires gaming HyperX

HP Inc. a annoncé aujourd’hui un accord définitif pour acquérir HyperX, la division de jeux de Kingston Technology Company. Cette acquisition soutient la stratégie de HP visant à stimuler la croissance de son activité de systèmes personnels, où les jeux et les périphériques sont des segments attractifs. Le portefeuille de produits primé d’HyperX couvre une gamme de périphériques de jeu, notamment des casques, des claviers, des souris, des tapis de souris, des microphones USB et des accessoires de console. […]

Le jeu sur PC continue d’être l’une des formes de jeu vidéo les plus populaires, l’industrie du matériel PC devant représenter 70 milliards de dollars d’ici 2023. [i]Le marché mondial des périphériques devrait atteindre 12,2 milliards de dollars d’ici 2024, les périphériques de jeu représentant une part disproportionnée de cette croissance.[…]

Selon les termes de l’accord, HP paiera 425 millions de dollars, sous réserve du fonds de roulement habituel et d’autres ajustements, pour acquérir le portefeuille de périphériques de jeu d’HyperX. Kingston conservera les produits DRAM, flash et SSD pour les joueurs et les passionnés. L’acquisition devrait être relutive sur une base non-GAAP pour HP au cours de la première année complète suivant la clôture. La transaction devrait être clôturée au deuxième trimestre 2021, dans l’attente d’un examen réglementaire et d’autres conditions de clôture habituelles.