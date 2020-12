iOS 14.3 est disponible en téléchargement, voici la liste des nouveautés

Apple vient de publier la version 14.3 d’iOS et d’iPadOS à destination de ses terminaux mobiles : iPhone, iPad et iPod Touch. C’est une mise à jour majeure du système qui apporte de nombreuses nouveautés (comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous) dont notamment le support d’Apple Fitness+ et du nouveau casque Apple Airpods Max.

Voici la liste complète des nouveautés annoncées par Apple :

iOS 14.3 assure la prise en charge du service Apple Fitness+ et des AirPods Max. Cette mise à jour vous permet également de capturer des photos au format Apple ProRAW sur l’iPhone 12 Pro et de bénéficier de nouvelles informations liées à la confidentialité dans l’App Store. Elle contient par ailleurs d’autres fonctionnalités et correctifs pour votre iPhone.

Apple Fitness+

– Une toute nouvelle expérience de fitness proposée sur l’Apple Watch comprenant des exercices dignes d’un club de gym, disponible sur votre iPad, iPhone et Apple TV (avec une Apple Watch Series 3 ou ultérieure).

– Nouvelle app Forme sur iPad, iPhone et Apple TV pour explorer les exercices, les coachs et les recommandations personnalisées du service Fitness+.

– Entraînements vidéo ajoutés chaque semaine aux dix types d’exercice les plus populaires : exercices fractionnés (HIIT), vélo d’appartement, yoga, gainage, renforcement fonctionnel, danse, rameur, course et marche sur tapis de course et récupération en pleine conscience.

– Playlists concoctées par des entraîneurs Fitness+ pour accompagner votre entraînement.

– Abonnement à Fitness+ disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

AirPods Max

– Prise en charge des AirPods Max, le nouveau casque conçu par Apple.

– Qualité audio haute fidélité pour un son éclatant.

– Égaliseur adaptatif qui ajuste le son en temps réel aux réglages personnels des coussinets du casque.

– Réduction du bruit active pour bloquer les bruits environnants.

– Mode transparence pour vous permettre d’entendre les sons qui vous entourent.

– Audio spatial avec suivi dynamique de la tête pour une expérience digne d’une séance de cinéma.

Photos

– Capture de photos au format Apple ProRAW sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

– Possibilité de modifier les photos au format Apple ProRAW dans l’app Photos.

– Option pour enregistrer des vidéos à 25 ips.

– Mise en miroir de la caméra avant pour les photos statiques sur l’iPhone 6s, l’iPhone 6 Plus, l’iPhone SE, l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X.

Confidentialité

– Nouvelle section d’informations consacrée à la confidentialité dans les pages de l’App Store, comprenant un résumé des pratiques de chaque app en matière de confidentialité fourni par les développeurs.

App Apple TV

– Tout nouvel onglet Apple TV+ pour découvrir et regarder des séries et des films Apple Original en toute simplicité.

– Fonctionnalité de recherche améliorée pour vous permettre de parcourir le contenu selon différentes catégories telles que le genre, et consulter les recherches récentes ainsi que les suggestions émises à mesure de la saisie.

– Affichage des résultats de recherche les plus pertinents à travers la sélection de films, de séries, de podcasts, de chaînes et de contenus sportifs.

Extraits d’app

– Possibilité de lancer des extraits d’app en scannant des codes d’extraits d’app conçus par Apple via l’appareil photo et le Centre de contrôle.

Santé

– Possibilité de renseigner une grossesse, une lactation ou l’utilisation de contraceptifs dans la section Suivi de cycle de l’app Santé afin d’affiner la prédiction des règles et des périodes de fertilité.

Météo

– Disponible dans Météo, Plans et Siri pour certaines zones de Chine continentale.

– Les recommandations sanitaires liées à la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et Siri aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde et au Mexique lorsque la pollution de l’air atteint certains seuils.

Safari

– Option pour utiliser le moteur de recherche Ecosia dans Safari.

Cette mise à jour vise également à corriger les problèmes suivants :

– Échec de la réception de certains messages MMS.

– Échec de la réception de certaines notifications de Messages.

– Échec de l’affichage des membres des groupes de contacts lors de la composition d’un message.

– Affichage incorrect de certaines vidéos lorsqu’elles sont partagées depuis l’app Photos.

– Échec de l’ouverture de certains dossiers d’app.

– Les résultats de recherche Spotlight et l’ouverture des apps depuis Spotlight pouvaient ne pas fonctionner.

– Le Bluetooth pouvait apparaître comme indisponible dans l’app Réglages.

– Échec de la recharge sans fil des appareils.

– Le chargeur double MagSafe pouvait charger votre iPhone jusqu’à un niveau de charge inférieur au niveau de charge maximal.

– La configuration des accessoires et périphériques sans fil utilisant le protocole WAC pouvait échouer.

– Le clavier disparaissait lors de l’ajout d’une liste dans Rappels à l’aide de VoiceOver.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante :

https://support.apple.com/kb/HT201222