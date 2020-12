Le constructeur Gigabyte annonce la sortie du Vision Drive. C’est un SSD portable qui est doté d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 2×2 à 20 Gb/s. L’appareil mesure 115 mm de long sur 72 mm de large et 20 mm d’épaisseur. Il est plutôt joli. Son boîtier est intégralement blanc avec simplement le nom “Vision” mentionner en bas à droite.

A l’intérieur du Vision Drive, on trouve un SSD au format M.2 NVMe (2280) enveloppé dans plusieurs couches de matières (du nanocarbone et de l’aluminium notamment) afin de permettre une bonne dissipation thermique.

Mis à part ça, le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il offre une capacité de stockage de 1 To. En terme de performances, l’engin offre des débits impressionnants de 2.000 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

Couvert par une garantie de 5 ans, le Vision Drive sera disponible à la vente prochainement. Le fabricant nous indique que le SSD serat livré avec une pochette de rangement pour faciliter son transport.

A noter aussi l’existence d’un bundle qui contient en plus du SSD et de la pochette : une carte contrôleur PCI Express. Plutôt pratique, celle-ci permet d’ajouter un port USB 3.2 Gen2 2×2 à 20 Gb/s aux PC qui n’en sont pas encore pourvus

Dans les deux cas, le tarif n’est pas connu pour le moment. Mais cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura obtenu l’information de la part de Gigabyte.