Kioxia travaille sur de la mémoire UFS 3.1 plus rapide, nos smartphones apprécieront

Kioxia vient de mettre au point un stockage UFS (Universal Flash Storage) répondant à la norme 3.1. Celui-ci exploite de la mémoire NAND Flash QLC qui utilise 4 bits par cellule.

Pour le moment, ça n’est encore qu’à l’état de prototype mais ça s’annonce fort prometteur…

En effet, le stockage UFS de Kioxia offre une capacité de 512 Go et il utilise la mémoire NAND flash 3D BiCS QLC du constructeur. Le passage à la mémoire QLC permet au fabricant d’augmenter les performances mais aussi la densité de stockage.

Grâce au développement de cette nouvelle technologie, la mémoire interne des prochaines générations de smartphones et de tablettes devrait offrir un niveau de performance plus élevé et des capacité de stockage plus importantes.