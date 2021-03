La dernière version beta de AIDA64 supporte déjà les Radeon RX 6600 et Geforce RTX 3050

Le programme AIDA64 est un petit logiciel sympathique qui est capable de fournir de nombreuses informations et détails techniques concernant les composants de votre PC. La dernière version finale date de décembre dernier mais l’éditeur propose depuis le 26 mars une version beta numérotée 6.32.5659 qui apporte pas mal de changements et surtout le support de nombreux nouveaux composants.

La version 6.32.5659 de AID64 supporte d’ores et déjà les prochaines cartes graphiques à venir chez AMD et NVIDIA, à savoir respectivement : les Radeon RX 6600 Series et Geforce RTX 3050 Series.

Le programme permet aussi une meilleure détection de nombreux processeurs Intel et il fournit un plus grand nombre de détails sur les chipsets Intel et AMD. A noter également que nombreuses nouvelles sondes thermiques sont prises en charge.

La liste complete des nouveautés apportées par cette version beta est disponible ci-dessous.

Liste des changements apportés par AIDA64 6.32.5659 beta

– Support for ACPI 6.4

– GPU information for AMD Radeon RX 6600 (Navi 23)

– GPU information for AMD Radeon RX 6600 XT (Navi 23)

– GPU information for AMD Radeon RX 6700 (Navi 22)

– GPU information for AMD Radeon RX 6700 XT (Navi 22)

– GPU information for nVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop (GA107M)

– GPU information for nVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (GA107)

– GPU information for nVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (GA107M)

– GPU information for nVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (GA102)

– Intel Processor Number detection for Core i3-10105, 10105F, 10105T, 10305, 10305T, 10325

– Intel Processor Number detection for Core i5-10500H

– Intel Processor Number detection for Core i7-10870H

– Intel Processor Number detection for Pentium Gold G6405, G6405T, G6505

– Intel Processor Number detection for Pentium Gold G6505T, G6605

– chipset information for AMD K19 IMC

– chipset information for Intel Lewisburg C621A

– chipset information for Intel Rocket Lake-S 6C IMC

– preliminary sensor support for ITE IT8689E, IT87952E

– sensor support for Dell SMI of OptiPlex 7070

– motherboard specific sensor info for Asus H510M-D3H/M.2, Prime B560M-A AC, Prime H310M2 R2.0/FPT II, Prime H470M2-FPT, Prime H510M-A WiFi, Prime Z590-P WiFi, Pro B560M-CT, Pro H510M-C, ROG Strix B560-E Gaming WiFi, Z490-Gundam (WiFi), Z590 WiFi Gundam Edition

– motherboard specific sensor info for Gigabyte B560, C252, C256, H510, H570, Q570, W580, Z590 Series

– motherboard specific sensor info for MSI MS-7D11, 7D21, 7D38

– ACPI driver support for Windows 10 Build 21337+

– non-SPD SMBus access is now disabled on Asus GA401QM

-> Télécharger AIDA64 6.32.5659 beta