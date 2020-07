La version 2.33.0 du programme GPU-Z est en ligne

Une nouvelle version du programme d’informations GPU-Z vient de sortir ! Pour rappel, ce petit logiciel très pratique permet d’avoir accès à de nombreuses cararactéristiques de son PC et plus particulièrement tout ce qui a rapport à l’affichage : carte graphique, type de GPU, fréquences de fonctionnement, type et quantité de mémoire, etc…

La version 2.33.0 de GPU-Z qui apporte quelques changements intéressants. Comme vous pouvez le voir dans le changelog ci-dessous, le logiciel prend maintenant en charge la carte graphique Radeon Pro 5600M (GPU AMDNavi 12) ainsi que les cartes NVIDIA RTX 2060 & 2070 Mobile (TU106-B), GeForce MX330 et MX350. GPU-Z supporte aussi à présent les processeurs Intel Comet Lake UHD Graphics 610 & 630 et les Intel Coffee Lake UHD Graphics P630.

La version 2.33 apporte également quelques correctifs et améliorations.

Liste des changements de GPU-Z 2.33.0

– Fixed D3D12 Mesh Shader detection on Windows 10 2004

– Improved AMD Renoir support, fixed several crashes and issues

– On AMD integrated graphics, report power draw as “GPU Power Draw”, not “GPU Chip Power Draw”

– Fixed crash in GPU-Z when “show sensor value in GPU-Z window title” was enabled

– Fixed wrong maximum scale for VRAM usage sensor on some cards

– Fixed some rare cases of AMD memory size getting reported incorrectly

– Fixed crash on startup on older ATI graphics cards

– Added support for AMD Navi 12 / Radeon Pro 5600M

– Added support for NVIDIA RTX 2060 & 2070 Mobile (TU106-B), GeForce MX330 and MX350

– Added support for Comet Lake UHD Graphics 610 & 630, Coffee Lake UHD Graphics P630

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger GPU-Z 2.33.0 soit sur le site de l’éditeur soit depuis cette page de notre section téléchargement.