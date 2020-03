La version 6.24 de HWiNFO est disponible en téléchargement

L’outil HWiNFO qui permet d’obtenir de nombreuses informations techniques à propos de son ordinateur et les composants qui l’équipent (carte mère, le processeur, la RAM, la carte graphique, etc..) vient d’arriver dans une nouvelle version.

Disponible depuis hier, la version 6.24 de HWiNFO apporte le support préliminaire de la mémoire DDR5 qui devrait arriver prochainement (courant 2020). Ce nouvel opus améliore aussi le support des GPU XGI Volari, SiS315/330 et EVGA iCX 20-series.

La version 6.24 de HWiNFO apporte aussi des correctifs et des améliorations comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Vous pouvez télécharger le programme soit via notre section Téléchargement soit directement depuis le site de l’éditeur.

–> Télécharger HWiNFO 6.24

–> Télécharger HWiNFO 6.24 Portable

Changelog Hwinfo 6.24

– Improved power monitoring of EVGA iCX 20-series GPUs.

– Added temperature monitoring of some legacy NVIDIA GPUs.

– Enhanced sensor monitoring on EVGA SR-3 DARK.

– Improved support of XGI Volari and SiS315/330 GPUs.

– Added option to truncate values in tray icons.

– Improved support of legacy systems with EISA bus.

– Improved driver management.

– Fixed support of Fintek F81866.

– Several minor improvements and additions.

– Added preliminary support of DDR5 SDRAM.

– Improved SPD and TSOD readout on Nehalem-EX and Westmere-EX.

– Optimized HWiNFO32 for legacy systems (Windows 95 supported now too).

– Enhanced sensor monitoring on Intel NUC and Compute Element.

– Fixed reporting of DIMM information of HSX and BDX systems.

– Added support of Nuvoton NCT6687D.