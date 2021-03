L’arrivée d’une Nintendo Switch Pro devient de plus en plus crédible…

L’éventualité de la sortie d’une Nintendo Switch Pro est une arlésienne dont on entend parler depuis de nombreux mois. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle information, un soit disant leak, fasse le tour de la toile pour révéler tels ou tels éléments de la probable / éventuelle future console de Nintendo.

Jusqu’à présent les fuites ont toujours été démenties par Nintendo himself qui n’aime pas trop communiquer sur les rumeurs ni sur ses projets en cours. Concernant une éventuelle Switch Pro on est donc plutôt dans le flou le plus total puisque Nintendo dément l’information, certes, mais on peut aussi se rappeler que Big N avait sans cesse démenti l’arrivée d’une hypothétique Nintendo Switch Lite jusqu’à ce qu’un beau jour, le 11 juillet 2019 pour être précis, la Switch Lite soit finalement officialisée à la surprises générale.

Actuellement la Nintendo Switch Pro fait énormément parler d’elle et certains y vont de leurs spéculations et bruits de couloirs. Difficile dans ces conditions d’en démêler le vrai du faux. Voici toutefois un petite condensé des informations et rumeurs qui circulent dernièrement à propos d’une version Pro de la console.

Rumeurs à propos de la Nintendo Switch Pro

– la Nintendo Switch Pro pourrait être équipée d’un processeur plus puissant que l’actuel processeur NVIDIA Tegra X1 qui équipe l’actuelle Nintendo Switch. Le nouveau SoC serait toujours produit par NVIDIA mais offrirait de meilleurs performances tout en consommant moins d’énergie. A priori le nouveau SoC pourrait exploiter d’après Videocardz la nouvelle architecture Ada Lovelace de NVIDIA qui va succèder à Ampere.

– la Switch Pro disposerait d’un écran OLED conçu par Samsung Display d’après Bloomberg. L’écran serait aussi plus grand puisqu’il offrirait une diagonale de 7 pouces contre 6,2 pouces pour la Nintendo Switch actuelle

– la Nintendo Switch Pro pourrait supporter la technologie DLSS de NVIDIA

– la Switch Pro supporterait une définition 4K sur les téléviseurs, par contre sa définition serait toujours de 720p en mode nomade.

– la Switch Pro offrirait une meilleure autonomie grâce à une batterie de plus grande capacité, un SoC moins énergivore et un écran OLED moins gourmand en ressources.

– la Switch Pro offrirait un espace de stockage plus important. Il serait question d’une capacité de stockage interne de 64 Go (contre 32 Go actuellement) avec toujours la possibilité d’étendre la capacité via une carte micro SDXC.

– la Switch Pro pourrait voir le jour au cours de l’été 2021 voire au cours du mois de mars 2022 selon les rumeurs

– la nouvelle console de Nintendo pourrait porter soit le nom de Nintendo Switch Pro soit de Super Nintendo Switch selon les rumeurs.