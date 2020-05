Le déploiement de la mise à jour de mai 2020 de Windows 10 a commencé, êtes-vous éligible ?

C’est à partir d’aujourd’hui que la mise à jour de mai 2020 de Windows 10 (version “2004”) commence à être déployée. Comme d’habitude, la mise à jour va être proposée progressivement aux utilisateurs de Windows 10 afin de “ne pas encombrer les tuyaux” et surtout s’assurer du bon fonctionnement de l’update.

Pour savoir si votre machine est éligible, il suffit de se rendre dans “Windows Update” et de cliquer sur “Rechercher des mise à jour”. Si Windows 10 vous propose la mise à jour 2004 c’est que vous êtes éligible pour l’installer.

Par contre si ce n’est pas le cas, rassurez-vous tout n’est pas perdu pour autant puisqu’il est possible d’utiliser l’outil de mise à jour de Microsoft pour forcer un peu l’installation de la mise à jour.

Pour une installation complète et propre de Windows 10, Microsoft propose aussi en téléchargement les images ISO (32-bit et 64-bit) de Windows 10 version 2004 qu’il suffit de graver sur DVD ou de “monter” sur clé usb.

Attention : Avant de vous précipiter, soyez prudent et pensez à effectuer une sauvegarde de vos données les plus importantes avant de lancer la mise à jour. En effet, lors des dernières mises à jour il y a eu quelques ratés et Microsoft a du repousser le déploiement à plusieurs reprises pour limiter les dégâts.