Le logiciel GPU-Z vient de sortir en version 2.37.0

Une nouvelle version du programme d’informations GPU-Z est disponible en téléchargement depuis ce matin. Cette nouvelle version estamppillée 2.37.0 supporte les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3080 Mobile, RTX 3070 Mobile, RTX 3060 Mobile, RTX A6000, A40, A100-SXM4-40GB, Drive PX2, P106M, Quadro K510M, modded Quadro K6000. Elle supporte aussi les nouvelles variantes de NVIDIA GTX 1650 Max-Q, Quadro P1000, GTX 650 et GT 430.

A noter que GPU-Z 2.37.0 supporte aussi de façon préliminaire les cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 et RX 6600 Series. Elle prend aussi en charge les puces AMD Cezanne, Radeon Pro V520, R9 290X ES, Barco MXRT 2600, les puces graphiques Intel Comet Lake Graphics des Celeron 5205U et i7-10810U.

D’autres changements mineurs et des correctifs sont également de la partie comme on peut le voir dans le changelog ci-desous.

Liste des changements de GPU-Z 2.37.0

– Added memory vendor detection on Navi 1x and Navi 2x

– Added workaround for NVIDIA Ampere PCIe hardware bug

– Added filter to avoid misreadings on EVGA iCX

– Fixed fake detection for some GT218 variants

– Improved Russian translation

– Added preliminary support for Radeon RX 6700 and RX 6600 Series

– Added support for NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3080 Mobile, RTX 3070 Mobile, RTX 3060 Mobile, RTX A6000, A40, A100-SXM4-40GB, Drive PX2, P106M, Quadro K510M, modded Quadro K6000

– Added support for additional variants of NVIDIA GTX 1650 Max-Q, Quadro P1000, GTX 650, GT 430

– Added support for AMD Cezanne, Radeon Pro V520, R9 290X ES, Barco MXRT 2600

– Added support for Intel Comet Lake Graphics (Celeron 5205U and i7-10810U)

– Added vendor detection for Yeston

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger GPU-Z 2.37.0 soit sur le site de l’éditeur soit depuis cette page de notre section téléchargement.