Le nouveau Chromecast avec Google TV sera disponible le 15 octobre (maj)

Finalement, après plusieurs semaines d’attente et de leaks divers et variés et une sortie avant l’heure Outre Atlantique, Google a enfin officialisé sa nouvelle clé Chromecast qui était connue jusqu’à présent sous le nom de code “Sabrina”.

La nouvelle clé HDMI de Google porte l’étrange nom de “Chromecast avec Google TV”. La raison ? La clé exploite une version remaniée d’Android TV (10) baptisée Google TV. Mis à part ça, le nouveau Chromecast est assez similaire physiquement aux derniers Chromecast proposés par Google

En effet, on a affaire une fois encore à un dongle HDMI qui se branche à l’arrière du téléviseur via sa prise HDMI. L’appareil permet de profiter illico de diverses services de streaming : Youtube bien sûr, mais aussi : Netflix, Prime Vidéo, MyCanal, Molotov, etc.. Le nouveau Cheomecast est compatible 4K HDR à 60 fps et supporte le Dolby Vision et le Dolby Atmos.

La particularité du “Chromecast avec Google TV” par rapport aux Chromecast précédents c’est sa télécommande ! Celle-ci devrait faciliter considérablement l’utilisation du produit et la navigation au sein de l’interface Google TV. La télécommande propose plusieurs boutons de navigation et elle intègre également un micro afin de piloter à la voix l’assistant vocal de Google.

A noter que l’appareil existe en plusieurs coloris : blanc, saumon ou bleu avec une télécommande assortie de la même couleur. Le “Chromecast avec Google TV” sera commercialisé vers la mi octobre, mais il est déjà disponible en précommande sur le site de Google au tarif de 69,99€.

MAJ : L’appareil commence à être référencé sur plusieurs boutiques en ligne qui annoncent une disponibilité pour le 15 octobre prochain.

– Chromecast avec Google TV à 69,99€ sur Darty

– Chromecast avec Google TV à 69,99€ sur FNAC