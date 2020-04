Le programme AIDA64 vient de sortir en version 6.25.5400

L’éditeur FinalWire annonce que son programme d’informations, AIDA64, est maintenant disponible en version 6.25.5400. Le logiciel supporte désormais les derniers processeurs des fabricants INTEL et AMD ainsi que les derniers chips graphiques d’AMD et NVIDIA. AIDA64 prend en effet en charge (de façon préliminaire) les processeurs Intel Elkhart Lake, Jasper Lake, Rocket Lake et les puces graphiques AMD Radeon RX 590 GME, Radeon RX 5600 XT ainsi que les GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, GeForce MX330, GeForce MX350.

Voilà la liste complète des changements apportés par AIDA64 6.25.5400 :

– Prise en charge du capteur Aqua Computer Octo

– Prise en charge préliminaire des processeurs Intel Elkhart Lake, Jasper Lake et Rocket Lake

– Support des LCD des streams Decks LCD Art.Lebedev Optimus Popularis et El Gato

– Support des claviers OLED SteelSeries Apex 7 et Apex Pro

– Améliorations pour les cartes mères basées sur le chipset Intel Z490

– Prise en charge de SMBIOS 3.4.0

– Détails du GPU pour AMD Radeon RX 590 GME, Radeon RX 5600 XT

– Détails du GPU pour nVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, GeForce MX330, GeForce MX350

-> Télécharger AIDA64 6.25.5400