Le programme de nettoyage CCleaner sort en version 5.72

L’éditeur Piriform annonce la sortie d’une nouvelle version de son programme de nettoyage CCleaner. Le logiciel passe donc à la version 5.72.79794. Il s’agit une fois encore d’une mise à jour plutôt mineure du programme. En effet, CCleaner 5.72 améliore uniquement l’accessibiltié du programme pour les personnes mal voyantes (voir la liste ci-dessous) et corrige un souci concernant le nettoyage de Firefox.

Vous pouvez télécharger CCleaner 5.72 dans notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

-> Télécharger CCleaner 5.72.7994

Changelog de CCleaner 5.72.7994



Nettoyage

– Correction des mots de passe enregistrés non nettoyés dans Firefox 80.0

Accessibilité

– Prise en charge grandement améliorée des lecteurs d’écran NVDA et JAWS afin que les personnes malvoyantes qui utilisent des technologies d’assistance puissent naviguer rapidement et intuitivement dans l’application

– Mise à jour du contraste des couleurs dans toute l’interface utilisateur pour rendre le texte, les icônes et les boutons plus lisibles pour les personnes ayant un déficit de vision des couleurs

– Correction de certaines boîtes de message n’ayant pas le focus lorsqu’elles apparaissent