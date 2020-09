Les disques durs WD Red Pro existent maintenant avec une capacité de 16 et 18 To

Après les WD Gold en juin dernier, c’est maintenant au tour des disques durs WD RED Pro d’êtres disponibles avec une capacité de stockage de 16 To et 18 To.

Pour rappel, la gamme WD Gold est destinée aux entreprises et plus précisément aux data centers alors que la gamme WD RED Pro est plutôt destinée aux PME qui souhaitent équiper leur NAS d’un disque dur performant. Le WD RED Pro est compatible avec les NAS jusqu’à 24 baies.

Les WD RED Pro de 16 et 18 To sont des disques durs de 3,5 pouces SATA III qui utilisent la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) et dont les plateaux tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Les caractéristiques techniques n’ont pas été dévoilés pour l’instant.

Les modèles de 16 et 18 To seront commercialisés le mois prochain. Pour le moment leur prix de vente n’est pas connu mais il devrait être assez proche de celui des WD Gold de 16 et 18 To (que l’on peut trouver à respectivement 453€ et 527€ sur Alternate.fr)