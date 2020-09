Firefox 81.0 est de sortie ! Quoi de neuf dans cette version ?

La fondation Mozilla vient de publier la version 81.0 de son navigateur Firefox. C’est une mise à jour majeure du logiciel qui apporte son petit lot de nouveautés et d’améliorations comme on peut le voir dans le changelog officiel publié sur le site de l’éditeur.

Cette nouvelle version permet désormais de mettre en pause et lire des fichiers audio ou des vidéos dans Firefox directement à l’aide du clavier ou via votre casque.

FireFox 81.0 signe aussi l’arrivée d’un nouveau thème. En plus des thèmes par défaut (sombre et clair) Firefox introduit un nouveau thème : Alpenglow qui permet d’offrir une interface colorée pour les boutons, les menus et les fenêtres.

Parmi les autres nouveautés apportées par FireFox 81.0, on peut retenir aussi la prise en charge AcroForm qui permettra bientôt de remplir, d’imprimer et de sauvegarder les documents PDF pris en charge. A noter que la visualisation des fichiers PDF a également droit àun petit lifting.

La version 81.0 de Firefox peut être téléchargée soir depuis notre section Téléchargement ci-dessous soit directemennt via Firefox par l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.

– Télécharger Firefox 81.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 81.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 81.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 81.0 pour Linux