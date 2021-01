Le TOP 20 des jeux vidéo les plus joués sur Nintendo Switch en 2020

Nintendo vient de publier le TOP 20 des jeux vidéos les plus joués en Europe sur la Nintendo Switch au cours de l’année 2020. Sans réelle surprise, on trouve Fortnite en tête de peloton. Suivi par de nombreux jeux produits par Nintendo himself. A commencer par l’excellent Animal Crossing: New Horizons, puis les deux jeux Pokémon : Épée et Bouclier, Zelda,, Mario Kart 8, Super Smash Bros Ultimate et Super Mario Odyssey.

Comme on peut le voir ci-dessous, dans les dix premières places seules la numéro 1 (Fortnite), la 5 (Minecraft) et la 10 (FIFA20) ne sont pas pas occupés par un jeu de l’écurie Nintendo. Et si on examine le classement complet, on ne peut que constater la quasi hégémonie de Big N qui occupe fortement le terrain de sa console hybride.

01 – Fortnite

02 – Animal Crossing: New Horizons

03 – Pokemon Épée

04 – Pokemon Bouclier

05 – Minecraft

06 – Zelda: Breath of the Wild

07 – Mario Kart 8 Deluxe

08 – Super Smash Bros Ultimate

09 – Super Mario Odyssey

10 – FIFA 20

11 – New Super Mario Bros. U Deluxe

12 – Super Mario Maker 2

13 – Rocket League

14 – Luigi’s Mansion 3

15 – Pokemon : Let’s Go, Pikachu

16 – Pokemon : Let’s Go, Évoli

17 – Splatoon 2

18 – Super Mario Party

19 – Asphalt 9: Legends

20 – Fire Emblem: Three Houses