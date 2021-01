Le casque Apple AirPods Max en or 18 carats et peau de crocodile à 88.000 euros

On a parlé récemment du joaillier Caviar à l’occasion de la sortie prochaine de la PS5 Golden Rock : une console PS5 luxueuse recouverte d’or 18 carats. Un petit bijou proposé en édition limitée et produit à un seul et unique exemplaire qui devrait coûter la bagatelle de 1 million d’euros.

Aujourd’hui, l’entreprise russe fait à nouveau parler d’elle en dévoilant une édition personnalisée du nouveau casque AirPods Max d’Apple. Et pour cette édition, le bijoutier n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’il a encore utilisé de l’or.

Plus précisément, les oreillettes, la Digital Crown (la molette de réglage) et deux bagues sur l’arceau sont recouverts d’or 18 carats tandis que l’arceau est en peau de crocodile.

Au final, en partant d’un produit grand public le joaillier tente d’en faire un produit de luxe. Si les 629€ demandés par Apple vous semblaient déjà cher, sachez que Caviar facture la version or 108.000 dollars soit environ 88.000€ HT. Une coquette somme pour un casque audio !

Deux coloris sont proposés : blanc ou noir.