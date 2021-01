Bon Plan : 64€ la micro SDXC SanDisk Extreme de 400 Go

Aujourd’hui, à l’occasion d’une vente flash il est possible de dégoter la carte mémoire micro SDXC SanDisk Extreme d’une capacité de 400 Go en promotion à seulement 64,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent tarif pour ceux qui veulent une carte micro SDXC à la fois de grande capacité et très rapide

Ce modèle Extreme propose en effet des taux de transferts de 160 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture ce qui lui permet d’être pleinement utilisable avec une large panoplie d’appareils : smartphones, tablettes, drones, caméras sportives, etc..

– micro SDXC SanDisk Extreme de 400 Go à 64,99€ sur Amazon.fr

Cette carte est un modèle UHS-I qui répond aux normes V30 et U3 ainsi qu’à la norme A2 ce qui signifie qu’elle offre des débits séquentiels minimum de 10 Mo/s et des débits minimum de 4.000 iOPS en lecture et 2.000 iOPS en écriture.