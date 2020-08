Les drivers Adrenalin 20.8.2 sont optimisés pour Flight Simulator

Le constructeur AMD a mis en ligne la version 20.8.2 des drivers Adrenalin destinés à ses cartes graphiques AMD Radeon. Les pilotes sont optimisés pour les jeux A Total War Saga : Troy, Microsoft Flight Simulator 2020, Mortal Shell et la version beta de Marvel’s Avengers.

Les drivers AMD Adrenalin 20.8.2 apportent aussi plusieurs correctifs comme on peut le voir ci-dessous. Pour téléchargement, rendez-vous sur le site d’AMD.

Liste des correctifs :

– Reports of intermittent system hangs while exiting system sleep on some AMD Ryzen 3000 Series Mobile Processors with Radeon Graphics.

– Pressing a key while Radeon Overlay is open, or exiting Radeon Overlay while playing Hyper Scape, may cause the players actions to freeze or fail to recognize input from the user.

– Upgrade Advisor may show an “Unable to get requirements” error message when opened on Windows 7 system configurations.