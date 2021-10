Les drivers GeForce 496.49 WHQL sont disponibles

Après les nouveaux pilotes AMD Radeon Adrenalin sortis hier, c’est maintenant au tour des drivers NVIDIA Geforce d’être mis à jour.

Les drivers Geforce sont disponibles en version 496.49 WHQL. Ils sont optimisés pour une flopée de nouveaux jeux. A commencer par Marvel’s Guardians of the Galaxy qui tire partie de la technologie NVIDIA DLSS pour booster les performances.

Les drivers sont optimisés aussi pour Age of Empires IV, Battlefield 2042 (version Early Access), Call of Duty: Vanguard, Chivalry 2, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Jurassic World Evolution 2 et Riders Republic.

Les pilotes ajoutent également la prise en charge de six nouveaux écrans compatibles G-SYNC : AOC 24G2W1G4, AOC AG274QS3R1B+, ASUS ROG XG27AQM, ASUS VG32AQ1LA, ASUS XG249CM et MSI MPG321QRF-QD.

Plusieurs correctifs sont également annoncés par le fabricant :

[Doom 3: BFG Edition]: Visual corruption occurs in the game.

[Tom Clancy’s The Division 2]: Flickering and visual corruption may appear after extended gameplay.

[LG OLED C1 series]: The display may show random black screen flicker at 1080p.

Les drivers NVIDIA GeForce 496.49 WHQL sont disponibles en téléchargement dès maintenant sur le site du constructeur.