Les jeux de casino selon les joueurs et les non-joueurs

Les jeux de hasard existent depuis des millénaires, la plus ancienne trace de ce concept remontant à l’an 3000 AC. Tout au long de l’histoire, cette activité a perduré, à la fois comme divertissement et comme manie. À ce jour, les jeux de hasard sont interdits dans certains pays et adoubés dans d’autres.

Comment un seul concept peut-il susciter si grande controverse ? La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs. En réalité, les jeux de hasard n’ont jamais été considérés bons ou mauvais. Cette pratique a toujours été appréhendée comme dangereuse par certains, et divertissante par d’autres. La façon dont l’on perçoit le « jeu de hasard » est fonction de quelques facteurs.

Comment les non-joueurs perçoivent-ils les jeux de casinos ?

La religion, la culture ou la communauté sont autant de facteurs déterminants de l’opinion qu’une personne se fait du jeu de hasard. La foi musulmane, par exemple, interdit toutes les formes de jeu, et certaines sociétés ne s’en accommodent pas. Pour ce qui est des casinos en ligne où les opérations sont internationales, le gouvernement interdit aux banques centrales de permettre aux citoyens de faire des dépôts. Toutefois, la loi n’est pas toujours applicable aux jeux en Bitcoin en raison de leur décentralisation et le fait qu’ils soient essentiellement en ligne.

Un citoyen de la classe moyenne considérerait le jeu de hasard comme une activité dangereuse susceptible de drainer leur épargne. La majorité des ménages effectuent des calculs en rapport avec leurs dépenses quotidiennes : la nourriture, les factures, le loyer et les situations d’urgence. Certains épargnent pour leur avenir. Ils ne peuvent donc pas se représenter l’idée « d’argent que vous voulez perdre », chaque centime étant important pour eux.

Comment les joueurs perçoivent-ils les jeux de casinos ?

Les personnes nanties se font de nouvelles connaissances régulièrement. Les activités de ces personnes reposant le plus souvent sur l’influence, le devoir leur inflige souvent de fréquenter des hôtels et des casinos. La plupart de leurs conversations tournent autour de l’alcool ou du poker de table. Les Jeux de casinos sont comme des jeux de société, pour les aider à se faire de nouvelles connexions. Parfois, ils y vont tout simplement pour prendre du plaisir, en participant par exemple à un tirage au sort, espérant décrocher la cagnotte.

Pour les personnes en métropoles, le jeu de hasard est à la fois un moyen de renforcement des liens entre amis et un moyen rapide de gagner de l’argent. Bien que les enjeux soient faibles, les joueurs ont également mis au point un moyen de préparer l’argent qu’ils souhaitent perdre. Leurs factures et leurs loyers ne sont pas trop élevés. Ils n’économisent que pour la nourriture, les factures et le loyer. Le reste sert leurs besoins de divertissement. Un pari gagnant est simplement un plus à ce budget supplémentaire.

Ce sur quoi les avis des deux parties convergent ?

Joueurs et non-joueurs peuvent convenir que la l’addiction au jeu est réelle, et s’avère un problème difficile à endiguer. Les personnes souffrant d’addiction au jeu ont souvent besoin de se mettre à l’écart, ou de se voir interdire l’accès à un jeu de casino. Ainsi, joueurs et non-joueurs conviendront que la dépendance n’est pas causée par le jeu en lui-même, mais par la psychologie du joueur.

Le fait de remporter la cagnotte est susceptible d’inciter même les plus téméraires à jouer davantage. Cependant, les cas sont légion, où la victoire n’a pas poussé le joueur à l’addiction. Le danger dans le jeu de hasard consiste pour le joueur à croire qu’il peut user du jeu comme source de revenus afin de pourvoir aux nécessités du quotidien. Les jeux de casino devraient être considérés comme de simples jeux, et rien de plus.

En résumé

Bien que joueurs et non-joueurs demeurent conscients que les jeux de casinos sont sources d’addiction, ils peuvent également convenir qu’il ne s’agit que de simples jeux, et rien de plus. Il serait dangereux pour un joueur de placer des mises avec son épargne. Il peut s’avérer difficile pour les joueurs de protéger leurs économies des jeux de casino, d’autant plus que les paiements ont été facilités par le paiement en ligne. Les jeux Bitcoin se sont améliorés, puisque les joueurs peuvent maintenant miser leurs actifs numériques en lieu et place de leurs épargnes.