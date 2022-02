Les pilotes NVIDIA Geforce débarquent en version 511.79 WHQL

NVIDIA vient de présenter aujourd’hui une nouvelle version de ses pilotes Geforce. Il s’agit des drivers Geforce 511.79 WHQL. Vous pouvez les télécharger directement sur le site officiel.

Les pilotes Geforce 511.79 WHQL sont optimisés pour les jeux Elden Ring, GRID Legends, Total War: Warhammer III, et Martha is Dead avec support des fonctions NVIDIA DLSS. Les drivers supportent aussi les dernières mises à jour de jeux, comme par exemple Destiny 2: The Witch Queen.

Ces nouveaux pilotes apportent aussi la prise en charge de la technologie NVIDIA Reflex in iRacing.

Plusieurs points ont aussi été corrigés :