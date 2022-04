Mario Golf 64 débarque sur la Nintendo Switch cette semaine

A partir du 15 avril prochain, Nintendo va enrichir son catalogue de jeux N64 présent sur la console Nintendo Switch avec un nouveau titre. Il s’agit du jeu : Mario Golf 64. Un jeu de golf dans lequel on incarne Mario qui fait une partie de golf avec ses amis (Luigi, Peach, Toad, etc..)

Le titre sera disponible dès le 15 avril sur les consoles Nintendo Switch qui disposent d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (39€/an).

Pour rappel, comme on l’indiquait en octobre dernier cet abonnement donne accès à des jeux Nintendo 64 et Megadrive sur la Nintendo Switch ainsi qu’au DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing. Depuis peu, Nintendo propose aussi 48 circuits supplémentaires pour Mario Kart 8 via cet abonnement.