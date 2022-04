Lentement mais sûrement, le déploiement de la fibre se poursuit en France… Et d’après les derniers chiffres publiés par l’ARCEP, le régulateur des télécoms, la situation est plus que bonne.

En France, il y a désormais plus d’abonnés fibre qu’xDSL

Lentement mais sûrement, le déploiement de la fibre se poursuit en France… Et d’après les derniers chiffres publiés par l’ARCEP, le régulateur des télécoms, la situation est plus que bonne. En effet, les abonnés à la fibre sont désormais plus nombreux que les abonnés xDSL.

En effet, sur les chiffres liés au quatrième trimestre 2021, on peut constater que 14,5 millions de foyers français profitent d’une connexion fibre alors que 14,4 millions disposent d’une connexion xDSL (ADSL, SDSL, DVSL2 HD, THD).