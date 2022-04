ADATA Elite SE880 : un SSD portable compact et performant (2.000 Mo/s)

ADATA vient de sortir un nouveau dispositif de stockage qui porte le nom de Elite SE880. C’est un SSD portable qui est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2. Cette norme est la plus récente et aussi la plus rapide. Elle permet d’offrir une bande passante de 20 Gbps.

Le SSD Elite SE880 mesure 64,8 mm de long sur 35 mm de large et 12,25 mm d’épaisseur. et pèse seulement 31 grammes. Il est plutôt compact comme vous pouvez le voir, ce qui devrait grandement faciliter son transport.

Le SSD existe en deux capacités de stockage : 500 Go et 1 To. Sa coque est de couleur grise.

En terme de performances, le fabricant annonce des débits de 2.000 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture.

A noter qu’il est livré avec une câble USB C vers USB A et un câble USB C vers USB C afin de pouvoir de connecter sur la plupart des machines récentes ou plus anciennes.

Le prix n’est pas connu pour l’instant. On sait par contre que le SSD Elite SE880 est couvert par une garantie de cinq ans.